Intervista al candidato a Sindaco di Catanzaro, dr. Enzo Ciconte

In occasione del ballottaggio che si terrà domenica 25 giugno, Info Oggi ha intrvistato il candidato a Sindaco della città di Catanzaro, per il Centro-Sinistra, dr. Enzo Ciconte.

Info Oggi: "Dr. Ciconte che significato assume per Lei l'hashtag #Catanzaro2022, che rappresenta ormai il simbolo della Sua campagna elettorale?"

Dr. Ciconte: “Catanzaro2022 è la nostra visione di una città che cresce, che abbandona un passato di impoverimento economico, sociale e culturale per guardare finalmente al futuro. L’obiettivo è far crescere Catanzaro entro il 2022, renderla la città che merita di essere e che noi cittadini ci aspettiamo. Non c’è una singola azione o un’opera pubblica in grado di garantirci questo risultato, ma ogni intervento sarà concentrato in un’unica visione d’insieme. Catanzaro deve ritornare a pensare in grande, testimoniando un’idea di centro urbano in un ambito di area Metropolitana. Ciò è possibile immaginando, finalmente, una città che esca dall’isolamento, sfruttando i nuovi snodi di collegamento verso Lamezia Terme e la fascia ionica e sappia guardare con coraggio al Mediterraneo”.

Info Oggi: "Nel suo giro di visite ai quartieri di Catanzaro ha avuto modo di toccare con mano le problematiche della città, saprebbe dirci quali sono i Suoi programmi per risolverle?"

Dr. Ciconte: “L’errore che spesso si commette è affrontare la questione “periferie e quartieri” come se fosse un problema avulso dal concetto di città, finendo per accentuare il loro distacco invece di accoglierle all’interno di una visione di città complessiva. La futura amministrazione porterà avanti: un programma di inclusione e integrazione sociale, attraverso un’azione integrata sui quartieri Santa Maria, Germaneto, Corvo, Aranceto e Pistoia, l’integrazione dei diversi presidi sociali e di legalità (PON sicurezza) per iniziative di animazione territoriale. Fondamentale sarà l’utilizzo e spesa corretta dei fondi comunitari della nuova programmazione 2014/2020 finalizzata all’emersione delle aree di disagio e al recupero delle periferie”.

Info Oggi: "Una delle problematiche principali della città è quella relativa all'abbandono del centro storico. Cosa intende fare se diventerà Sindaco di Catanzaro per riportare il suo cuore pulsante in vita?"

Dr. Ciconte: “Catanzaro deve riaffermare con orgoglio e forza il proprio ruolo di capoluogo di regione; deve contare su un centro storico rigenerato nelle sue funzioni, capace di coniugare tradizione e modernità, radici e proiezione futura. La pedonalizzazione di aree importanti del centro storico non potrà più essere improvvisata ed oggetto degli umori della politica. Sarà programmata solo in funzione dei servizi di ospitalità, accessibilità e vivibilità che verranno messi in piedi grazie agli interventi sulla mobilità e la sosta. Il ripopolamento del centro avverrà attraverso un vero e proprio piano ad hoc, di recupero degli spazi e degli immobili del centro storico in residenze per i giovani, laboratori artigiani, uffici per servizi e start up, piccoli hotel e alberghi diffusi, sale mostre, ristoranti, negozi, locali di incontro, ecc.. Infine, occorre aprire una positiva cooperazione con i vertici accademici, al fine di prevedere l’insediamento in centro storico di corsi di studio, anche l’intera facoltà di giurisprudenza, prevedendo opportuni e necessari servizi ed incentivi per gli studenti”.

Info Oggi: "Altro problema che attanaglia Catanzaro è costituito dalla carenza di servizi adeguati a garantire ai cittadini di muoversi agevolmente. Come sarà risolto dalla sua giunta il problema parcheggi e quello dei collegamenti tra quartieri?"

Dr. Ciconte: “Il nuovo sistema di mobilità di Catanzaro punta all’integrazione fra i servizi di trasporto, con l’obiettivo di rendere la città accessibile in tutte le sue articolazioni territoriali. Abbiamo a disposizione la metropolitana di superficie, i cui lavori sono stati appaltati di recente e che nasce come grande infrastruttura finalizzata a una ricucitura del tessuto urbano, integrando centro e periferie. Alla metropolitana occorre aggiungere gli altri sistemi di mobilità tradizionali, la funicolare ma anche i bus, e di nuova generazione, come il bike e car sharing. Inoltre, prevediamo una rivisitazione delle tariffe delle strisce blu e autostazioni di interscambio alle porte d’accesso della città, a partire dall’area del Musofalo, con l’obiettivo di decongestionare il traffico e garantire migliori condizioni di vivibilità”.

Info Oggi: "Ci saprebbe dire in che cosa consisterà l'"Agenda Urbana" e quali sono le possibilità ad essa collegate?"

Dr. Ciconte: “L’agenda urbana non è altro che il nuovo programma d’interventi che l’Unione europea, attraverso il Por 2013/2020, mette a disposizione dello sviluppo dei centri urbani. Ad essa, Catanzaro ricollega una serie di opportunità di sviluppo, di crescita e soprattutto di riqualificazione delle aree più degradate, a partire dalle nostre popolose periferie. L’agenda urbana, nell’ambito della quale Catanzaro è tra i Comuni capofila, ha spostato il focus verso i servizi e le infrastrutture ad essi connesse. Le novità del programma riguardano sia la parte amministrativa sia l’articolazione dei contenuti con l’efficientamento energetico, l’istruzione e la formazione, il contrasto alla povertà, del disagio abitativo e l’inclusione sociale. Viene affermato anche un principio cardine del nostro programma, ovvero il consumo di suolo zero: la crescita, dunque, si afferma non solo attraverso la cementificazione ma anche con una sana rigenerazione delle strutture esistenti”.

Info Oggi: "Ultima domanda per farLa conoscere meglio ai Suoi elettori: chi è Enzo Ciconte e quale storia ha da raccontare?"

Dr. Ciconte: “Sono un cardiologo, ho speso la mia vita in corsia, a contatto diretto con le persone, imparando a convivere e a gestire le emozioni più delicate e intime: dal dolore più grande per una diagnosi troppo dura alla gioia immensa di una guarigione. Tutto ciò che sono, lo devo alla mia professione e al mio lavoro. A un certo punto della mia vita, è subentrato l’impegno politico, che ho sempre cercato di declinare con dedizione, ponendo in primo piano l’interesse della collettività e le aspettative degli elettori. Con questo spirito, oggi mi cimento nella candidatura a sindaco della mia città, con la determinazione di rappresentare per Catanzaro un momento di svolta ed emancipazione".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: ufficio stampa dr. Ciconte