Intervista al giovane artista lametino Roberto Cardamone

LEMEZIA TERME, 23 DICEMBRE - Il suo alterego è per i più Roby The Voice, perchè oltre al carisma e la sua simpatia è anche grazie alla sua voce che sta spopolando. Nato come animatore turistico più di dieci anni fa, adesso il giovane artista lavora tra Italia e Spagna, dove tra l'altro è diventato da subito una delle voci ufficiali degli eventi internazionali Travel Game, che coinvolge più di quattordici mila studenti di tutta Italia negli viaggi evento patrocinati anche dal ministero delle politiche sociali e dal servizio civile nazionale.

Come nasce in te questa passione?

«Credo che pi di passione di debba parlare di una predisposizione innata per il pubblico, ogni lavoro che ho fatto mi ha sempre portato a stare a contatto con la gente, sono le persone a darmi la carica per affrontare ogni evento sempre al cento per cento! Non mi sarei mai aspettato questo bellissimo riscontro da parte del pubblico e neanche che questa passione sarebbe diventata un vero e proprio lavoro! Ho sempre amato il teatro, il cinema, lo scintillio dei lustrini ed ora la mia vita è su un palcoscenico. Tutto questo lo devo solo a tutte le persone che hanno sempre creduto in me e mi hanno sempre sostenuto!»

Quale pensi sia stata la tua esperienza professionale più bella?

«Eh, bella domanda! Sceglierne una è davvero difficile, perchè ogni evento è unico e ti lascia dentro emozioni e ricordi che non si ripeteranno mai più. Certo, quando vengo chiamato ad intrattenere il pubblico ad un matrimonio, il giorno più importante per una coppia e per le loro famiglie, le emozioni non si contano. Ma devo ammettere che anche quando sono ospite in Spagna di una delle discoteche internazionali più conosciute in tutta la costa brava, l’emozione di avere sotto al palco più di tremila persone che ti trasmette una carica di energia è a dir poco indescrivibile.»

Cos’è l’amore per te?

«Arriveranno anche domande più semplici vero? Scherzo! Come si può descrivere l’amore? L’amore è famiglia, sono le persone che ti vogliono bene, l’amore è un sentimento incondizionato che si prova quando il cuore batte così forte che pensi ti esca fuori dal petto! Ma sopratutto l’amore non ha razza, non ha colore e non ha sesso, è bene ricordarcelo sempre se vogliamo essere felici!»



Quali sono state le difficoltà maggiori che hai affrontato nella tua vita?

«Negli ultimi anni mi sono messo in gioco in prima persona per alcune associazioni che operano per la lotta contro il Bullismo e il Cyber Bullismo, proprio perchè gli anni della mia infanzia sono stati segnati da figure che hanno segnato in modo negativo il mio percorso sociale e scolastico. Ho cambiato diverse scuole tra gli anni delle elementari e medie, ma devo ringraziare i miei genitori che hanno sempre lottato per difendermi sempre e in ogni situazione. Adesso vivo la mia rivincita, sono soddisfatto dell’uomo che sono diventato, e nonostante sia stato un percorso difficile adesso che lavoro con tantissimi studenti ho, nel mio piccolo, la possibilità di aiutare chi vive questa situazione.»

Concludiamo con un sorriso allora, cosa consigli ai nostri lettori?

«Hai detto bene, un sorriso! Quello che posso consigliare è di sorridere un pò di più, ridere fa bene al corpo e alla mente. Tutto quello che faccio, ogni evento a cui partecipo, è sempre per il divertimento delle persone, perchè possano tornare a casa con un sorriso, anche nascosto fra le labbra, perchè i problemi rimangono ma se prendiamo la vita con positività tutto si affronta diversamente! I sogni vanno sempre inseguiti, anche quelli più grandi, bisogna sempre credere che tutto possa avverarsi! Alla fine, sognare non costa nulla! Un grazie speciale a voi e ai vostri lettori, buone feste a tutti!»