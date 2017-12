Intesa Sanpaolo espone le opere d\'arte. 2 milioni di visitatori

MILANO, 3 DICEMBRE – Gallerie d’Italia, polo museale e culturale di Intesa Sanpaolo, ha esposto e reso visibile più di quattrocento opere d’arte, destinate a restare chiuse nei saloni delle sedi storiche della banca.

Milano, con la ex Comit in Piazza Scala, tra il teatro e Palazzo Marino, fa da padrone per dimensioni, pubblico, quantità di opere, mostre e iniziative collegate: conta già 1,2 milioni di visitatori, che salgono a 2mila, con Vicenza e Napoli. Nei tre plessi, sono un migliaio le opere esposte in modo permanente, all'interno di un patrimonio complessivo di Intesa Sanpaolo che arriva a 20 mila pezzi con capolavori di Caravaggio e Tiepolo, Boccioni e Fontana.

La sezione museale "Da Canova a Boccioni" espone 197 opere del XIX secolo, dal Neoclassicismo agli albori del Futurismo, provenienti dalle raccolte della Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo.

Il percorso espositivo "Cantiere del'900.2" raccoglie 79 opere, articolandosi attorno a filoni tematici che mettono in relazione diverse poetiche e tendenze e che attraversano tutto il Novecento.

A segnare il calendario sono le mostre temporanee, 17 solo negli ultimi due anni. L'impegno per la banca mecenate è di qualche milione di euro l'anno.

Fonte immagine: artribune.com

Alessia Panariello