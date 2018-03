Intimidazioni: azienda bruciata nel Siracusano,"Potremmo mollare"

SIRACUSA, 21 MARZO - "In questo momento, siamo molto delusi e amareggiati e al momento non siamo in condizioni di valutare se proseguire con la nostra attività imprenditoriale". Lo afferma Joseph Fortunato, uno dei proprietari dell'azienda agricola, leader nella produzione e nella commercializzazione del pomodorino di Pachino, devastata da un incendio doloso esploso nella notte.

"La nostra è una azienda di famiglia, iniziata nel 1928, grazie all'intuizione di mio nonno. Ed oggi, con mio nipote, siamo alla quarta generazione. Ci siamo sempre occupati di produzioni agricole ma ora è difficile continuare" ha continuato Fortunato.

Il rogo, secondo la testimonianza dello stesso proprietario, ha divorato il cuore pulsante dell'azienda: "Ci sono troppi danni, l'incendio si è fatto strada nel magazzino principale ed ha divorato i macchinari". Gli imprenditori assicurano di non aver subito pressioni da parte della criminalità organizzata.

"Non sappiamo chi possa avere deciso di appiccare il rogo, ci sono, a tal proposito, le forze dell'ordine - spiega Joseph Fortunato - e sapranno loro come muoversi ed indagare. Speriamo che facciano luce su quanto accaduto. Noi non abbiamo ricevuto alcun tipo di minaccia".

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.dimensionesicilia.it