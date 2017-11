Intimidazioni: Gela da \'Far west\' spari e minacce 2 arresti

GELA, 14 NOVEMBRE - Carabinieri e polizia hanno eseguito a Gela, in un'operazione congiunta, due misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti pregiudicati gelesi accusati di minacce mediante l'esplosione di alcuni colpi di pistola, porto abusivo di arma da fuoco e ricettazione.

I due, sarebbero gli autori materiali di altrettanti gesti intimidatori, messi a segno lo scorso 24 giugno, quando in rapida successione, vennero esplosi diversi colpi di pistola contro un bar in via Crispi e contro un portone d'ingresso di un'abitazione e di un motociclo in via Generale Cascino. Una ragazza romena, che lavorava al bar, riusci' a salvarsi riparandosi dietro al bancone dell'esercizio commerciale.I due provvedimenti restrittivi, sono stati emessi dal Gip Lirio Conti su richiesta del Pm Andrea Sodani, nell'ambito dell'operazione denominata "Far West", coordinata dalla Procura di Gela. I dettagli nel corso di una conferenza stampa che si terra' alle 11 alla Procura di Gela.