Invalsi, in Italia alunni promossi in lettura

ROMA, 5 DICEMBRE - In Italia per la prova invalsi gli alunni sono risultati particolarmente portati per la lettura. Nel 2016 la loro performance migliora di molto rispetto quella del 2011 (+7 punti) superando così il punteggio medio ottenuto dai Paesi Ocse e dai Paesi Europei.

In un rapporto si è potuto constatare che in Italia le bambine sono più brave dei bambini e che gli studenti del Nord sono più capaci di quelli del Sud (si registra in generale qualche difficoltà nella lettura online). Questo è quanto emerge da un'indagine condotta dall'Invalsi, nell'ambito di una rilevazione internazionale dell'Iea svolta in 50 Paesi, sull'apprendimento della lettura (Pirls) negli studenti di 9-10 anni (quarta primaria).

Quasi 4.000 sono stati i bambini ad aver partecipato nel nostro Paese in rappresentanza di oltre 520 mila iscritti. Nella classifica gli alunni italiani hanno ottenuto 548 punti (la media internazionale è di 500), più alto della media dei Paesi Ocse (541) ed europei (544). L’Italia si aggiudica così il 17/mo posto della classifica e supera Paesi come la Germania (537), la Spagna (528) e la Francia (511).

Fonte immagine: www.italiaconcorsi.it

Alessio De Angelis