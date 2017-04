Milano, denunciato imprenditore: bimba investita senza prestare soccorso

MILANO, 08 APRILE - Imprenditore italiano di sessantacinque anni denunciato dalla Polizia locale, con l’accusa di aver investito una bambina di quattro anni nel pomeriggio di ieri.

L’incidente si è verificato in via Imbonati, Milano. L’uomo, a bordo del suo scooter, non si sarebbe fermato per prestare soccorso alla bambina investita, che pare non abbia riportato gravi conseguenze. Il sessantacinquenne era già stato rintracciato nella serata di ieri dalla squadra interventi speciali della Polizia locale, grazie alle indagini, alle immagini fornite delle telecamere e alla collaborazione dei testimoni. L'imprenditore viaggiava senza assicurazione e senza patente in quanto revocata.

Luna Isabella

(foto da questure.poliziadistato.it)