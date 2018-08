Investito da due ladri nel garage della sua abitazione

ANDRIA, 09 AGOSTO - Mentre tentava di fermare i due ladri che erano in procinto di rubare le auto appartenenti alla sua famiglia, parcheggiate nel garage della sua abitazione, è stato investito da una delle vetture sottratte partita a tutta velocità.

L’uomo 44enne, ha riportato diverse gravi lesioni e fratture vertebrali, ricoverato in ospedale non in pericolo di vita, è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

Il fatto è avvenuto in un rione periferico della città di Andria (FG).

Intorno alle 5 di questa mattina, la vittima, affacciandosi al balcone della propria abitazione, si è accorto che il cancello del garage era aperto, prontamente ha chiamato il 113 e subito è sceso a controllare.

Ha sorpreso i due individui a bordo delle auto ivi parcheggiate, uno dei due, a bordo di una Ford Focus, ha ingranato la retromarcia e lo ha investito violentemente. L’investitore, è poi fuggito velocemente seguito dal complice che era a bordo di una Volkswagen Golf.

La Polizia di Stato ha acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Luigi Palumbo