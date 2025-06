Investitore Pro incontra Conad: nasce così “Progetto Welfare”

Tempo di lettura: ~2 min

Conad sarà solo la prima tra le realtà che verranno coinvolte nel nuovo progetto legato al welfare di Investitore Pro. Saranno circa 350 i dipendenti dei supermercati Conad di Forlì, Cesena, Misano e Fano, a cui verranno fatte vere e proprie lezioni su come gestire i propri soldi. In tutto saranno 9 giornate di formazione.



Investitore Pro è una scuola di educazione finanziaria con oltre venti anni di esperienza nel settore degli investimenti finanziari.

Fondata da Giovanni Viola, trader indipendente e investitore con 25 anni di esperienza nei mercati, e formatore da 15 anni, inizialmente si dedicava alla formazione di professionisti del settore. Oggi, con Investitore Pro, che conta 10 professionisti nel proprio staff, si occupa anche di coloro che si avvicinano per la prima volta ai mercati finanziari e che vogliono imparare a gestire il denaro e le loro risorse personali, fornendo loro le competenze necessarie per intraprendere questo percorso con fiducia.

Fino ad oggi sono stati 1500 gli Allievi che hanno partecipato al Liberty Box Seminar. Nel corso del tempo si sono iscritti all'Investitore Pro Academy: più di 800 persone, mentre quest’anno sono 450.

“La nostra scuola e il nostro brand sono conosciuti per la qualità del servizio erogato, mettendo al centro le persone – spiega il fondatore di Investitore Pro, Giovanni Viola -. La nostra missione è portare la vera educazione finanziaria a quante più persone possibile, ottimizzando le proprie risorse, formarsi, e sapere come costruire un capitale in maniera certa e sicura, proteggendolo per sé e per i propri cari. Insomma, il nostro obiettivo è insegnare alle persone le basi per muoversi bene con le banche e aiutare chi è in difficoltà con la gestione familiare, del bilancio, mutui, finanziamenti e anche fondi pensione”.

“Siamo entusiasti di offrire uno strumento che consente alle aziende di investire nell'educazione finanziaria, a partire dai loro dipendenti, le risorse più preziose – sottolinea Viola -. Questa iniziativa segna un passo importante, poiché abbiamo scelto di partire con un cliente prestigioso come Conad. Ma questo è solo l'inizio di un percorso che ci porterà, ne sono convinto, a collaborare con sempre più aziende in futuro."



L'iniziativa avrà inizio lunedì 16 giugno e terminerà sabato 5 luglio.



Per ulteriori info visitare il sito: www.investitorepro.com