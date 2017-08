Invidia e gelosia non vanno mai in vacanza!

Chiunque nel mese di agosto trova il tempo per riposarsi e concedersi qualche giorno di vacanza. Fanno solo eccezione l’invidia e la gelosia che non smettono mai di insidiare l’uomo e renderlo così più debole e artefice della rovina propria e altrui. Non risparmiano alcun ambiente. Fioriscono nella politica, nella Chiesa, nei luoghi di lavoro, tra gli amici, in famiglia, ecc. Solo una fede matura pone un argine sicuro, altrimenti prima o poi si cade nelle loro braccia, pur mantenendo esteriormente una apparente distacco. Scrive il teologo Mons. Di Bruno: “Per chi dovesse abitare nella casa dell’invidia e della gelosia per molti anni è un inferno sulla terra. Non c’è pace. Non c’è serenità. Non c’è gioia. Non c’è vita. Neanche si può compiere bene il proprio lavoro. Tutto viene interpretato, trasformato, letto, compreso a partire da questo male potente che rosicchia il cuore, dilania la mente, fa esplodere l’anima, annienta lo spirito”.

Papa Francesco non poteva non avere in proposito parole molto chiare ed eloquenti: “La gelosia è “una malattia” che torna e porta all’invidia. Cosa brutta è l’invidia! E’ un atteggiamento, è un peccato brutto. E nel cuore la gelosia o l’invidia crescono come cattiva erba: cresce, ma non lascia crescere buon’erba. Tutto quello che gli sembra di fargli ombra, gli fa male. Non è in pace! E’ un cuore tormentato, è un cuore brutto! Ma anche il cuore invidioso porta ad uccidere, alla morte. E la Scrittura lo dice chiaramente: per l’invidia del diavolo è entrata la morte nel mondo”. Parole forti quelle del teologo calabrese e del Santo Padre che ci fanno fanno comprendere come questi due aspetti interiori dell’animo umano possano danneggiare la società odierna. Non avere una cosa oggi spesso non induce l’interessato a cercarsela, ma a desiderare di farla perdere a chi la possiede.

È proprio questa l’anticamera della demagogia che imperversa nelle nostre televisioni o sui social. È facile per la politica parolaia, ad esempio, proiettata al consenso populista, proporre una eguaglianza al ribasso. Si toglie a chi ha, al di là dei diritti maturati e delle condizioni personali raggiunte, non per dare a chi non ha, ma per rendere tutti più deboli e quindi ben “governabili”. La demagogia è falsa regina della insofferenza generale. Gesù stesso viene consegnato a Pilato per invidia. Il Pretore romano lo capisce, ma la sua codardia gli impedisce di rifiutare la richiesta dei farisei del luogo. Mai consegnare alle chiacchiere da “Bar” o alla rovina sociale un fratello ritenuto più fortunato di noi! Sulla disgrazia altrui non è mai sorta la felicità di alcuno. Finito l’effetto della malvagia azione compiuta non mancheranno le “ritorsioni” umane e naturali che l’equilibrio del creato muove nel segno della giustizia divina.

Invidia e gelosia sono le scorciatoie collaudate che riempiono la “pancia” nell’immediato di chi le mette in atto e di chi li sostiene, ma che tardano il vero progresso e quell’equità sociale di cui ognuno si fa paladino per catturare la benevolenza popolare. Un vero disastro che impedisce la redenzione dell’uomo o quantomeno la ritarda, impoverendo la storia, nonostante il luccichio delle sue scoperte materiali. Vi lasco con un pensiero di Mons. Di Bruno difficile a “digerire”, ma tanto vero da poter cambiare le nostre prospettive personali e quelle della comunità in cui viviamo: “Tutto ciò che siamo, tutto ciò che l’altro è, ha, possiede, è per grazia, per benevolenza, per bontà, per misericordia del Padre suo. Se uno è ricco, è perché il Padre gli ha concesso la ricchezza. Vuole che si salvi da ricco. Se uno è povero, è perché il Padre gli ha fatto dono della grandissima grazia della povertà. Lui dovrà salvarsi da povero e non da ricco. Se un altro ha raggiunto vertici altissimi, anche questo è dono di Dio. Se un altro ancora è rimasto nella sua umile condizione, è questa la via per lui per raggiungere il Regno dei Cieli. Se non si parte da questa verità di fede, cadiamo nell’invidia ed è la fine per noi”. Buone vacanze a tutti i lettori senza invidie e gelosie!



Egidio Chiarella

