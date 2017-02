Iran: concede visti a squadra di wrestling USA

TEHERAN, 5 FEBBRAIO - L'Iran ha deciso che non negherà i visti per la squadra americana di wrestling, revocando la precedente decisione di non concederli per reagire e mostrare opposizione al bando emanato da Donald Trump all'ingresso negli Stati Uniti di cittadini di sette paesi musulmani, tra cui la Repubblica islamica.

Il cambio di decisione è avvenuto a seguito della notizia della sospensione, da parte del tribunale, del “Muslim Ban”. I mondiali di wrestling si svolgeranno il 16 e 17 febbraio. Intanto 72 accademici dell'università Sharif di Teheran hanno scritto una lettera al proprio governo chiedendo di non avviare ritorsioni contro il provvedimento di Washington. L’unica forma di reazione è quella di mostrare "l'ospitalità di iraniani e musulmani".

Nei giorni scorsi il presidente americano aveva accusato l'Iran, dopo che Teheran aveva realizzato un test missilistico. Un confronto difficile, cresciuto in intensità da quando Barack Obama ha lasciato la presidenza. Durante la presidenza di Obama i due paesi avevano trovato una nuova strada di dialogo, mai applicata in passato a causa dei forti pregiudizi e dalla presenza di interlocutori poco propensi all’intesa.

Solo il duo Obama-Rohani ha fatto sperare in un superamento dei preconcetti. Per l’Iran il dialogo aveva dato speranza in una cessazione delle sanzioni che gravano, tutt’oggi, sull’economia del paese.

(Immagine da: Quotidiano.net)

Caterina Apicella