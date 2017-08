Iran: Parlamento aumenta le spese del programma balistico

TEHERAN, 13 AGOSTO - Il parlamento iraniano ha votato oggi l'incremento delle spese per il programma di missili balistici e per la Guardia Rivoluzionaria, recentemente colpiti da nuove sanzioni americane.

Lo riferisce l'agenzia di Stato Irna sottolineando che la misura è stata votata da 240 parlamentari con una sola astensione.

Lo scorso 18 luglio Washington aveva sanzionato Teheran per il programma di missili balistici e per il sostegno degli ayatollah a organizzazioni considerate “terroriste” negli Usa. Nel mirino del Dipartimento di Stato americano 18 “enti” o “individui”, che a vario titolo avrebbero sostenuto il piano di sviluppo degli armamenti o garantito aiuti al governo siriano o a movimenti come Hezbollah e Hamas.

Nella nota il governo degli Stati Uniti confermava la “profonda preoccupazione” per le “attività maligne” dell’Iran in Medio oriente, che finiscono per “minare la stabilità, la sicurezza e la prosperità della regione”. Per gli Usa la Repubblica islamica “continua a sostenere gruppi terroristi come Hezbollah, Hamas e il jihad palestinese”, oltre che “il regime siriano di Assad” a dispetto delle “atrocità commesse contro il suo popolo” ed è inoltre responsabile del perpetrarsi della guerra in Yemen, per il rifornimento di armi e mezzi ai ribelli Houthi in lotta contro il governo sostenuto dall’Arabia Saudita.

Fonte immagine: greenreport.it

Alessia Panariello