Iran, Rohani: concede uso basi militari a Mosca per combattere l\'Isis

MOSCA, 28 MARZO – Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto presso il Cremlino il leader iraniano Hassan Rohani per intraprendere i colloqui riguardanti temi quali la cooperazione economica, gli investimenti, progetti congiunti nelle infrastrutture di trasporto dell’energia e questioni internazionali e regionali.

I due leader hanno interagito discutendo circa la crisi che attanaglia la Siria, lungi dal terminare, e delle possibili "soluzioni per porvi fine in modo rapido". Per concretizzare azioni strategiche contro i seguaci dello Stato Islamico in Siria, il moderato di Teheran ha reputato opportuno concedere l’utilizzo delle proprie basi militari all’esercito russo. Il ministro degli esteri iraniano, Zarif, presente all’incontro di Mosca, ha precisato che tale concessione, però, non ha validità illimitata ma l’utilizzo sarà comunque valutato "caso per caso”.

Hassan Rohani, conscio che tale incontro possa suscitare alcune preoccupazioni da parte dei paesi occidentali, ha preferito precisare che la cooperazione con la Russia non è rivolta contro altri paesi ma è necessaria per rafforzare la stabilità nella regione: "abbiamo una buona esperienza nella lotta al terrorismo, terrorismo internazionale, nella lotta contro la minaccia della droga. Il nostro obiettivo finale è quello di rafforzare la pace e la stabilità nella regione. E lo sviluppo del nostro rapporto non è diretto contro paesi terzi".

Il presidente iraniano ha poi sottolineato l’evoluzione positiva che ha caratterizzato gli ultimi anni di cooperazione tra i due paesi ed ha espresso la speranza che nel corso delle trattative saranno adottate nuove misure per implementare tali relazioni.

immagine da: ildeutschitalia.com

Caterina Apicella