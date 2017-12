Iran, ucciso un soldato al confine turco. Sconosciuti movemente e responsabili dell\'attacco

CROTONE, 5 DICEMBRE 2017 - Un soldato iraniano è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti a seguito di un attacco armato, avvenuto ieri sul lato iraniano del confine con la Turchia.

A dare la notizia è l'agenzia di stampa turca Anadolu, che cita alcune fonti delle forze di sicurezza di Teheran. Secondo quanto si apprende, un gruppo di iraniani, composto anche da ingegneri e soldati, stava lavorando nei pressi del valico di Gokay Bidut Taburge, nella provincia di Igdir, quando hanno richiesto l'aiuto dei soldati turchi a seguito di un attacco compiuto da alcuni uomini armati non identificati.

Dopo lo scontro a fuoco, almeno due dei feriti sono stati trasportati in aereo in un ospedale della provincia di Kars, mentre gli altri sono stati ricoverati in un ospedale di Igdir. Uno di loro, un soldato iraniano, è morto per le ferite riportate.

Il movente e i responsabili dell'attacco restano tuttora sconosciuti.

Daniele Basili

immagine da yenisafak.com