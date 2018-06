Iraq, attacco Isis a Kirkuk: neutralizzata l\'aggressione

KIRKUK (IRAQ), 6 GIUGNO - Nelle prime ore di mercoledì, alcuni miliziani dello Stato Islamico hanno lanciato un attacco nel villaggio di Bakkara nei pressi di Hawija, nella provincia di Kirkuk, in Iraq. Secondo quanto riferito al canale satellitare iracheno Al Sumaria News dal comandante della polizia federale Raed Shakir Jawdat, le forze armate irachene sono riuscite a neutralizzare l'attacco, ferendo un miliziano dell'Isis ed arrestandone tre. Altri tre fiancheggiatori sono riusciti a fuggire durante i raid dei governativi nel villaggio di Bastana, nelle ore successive all'attacco terroristico. Nel corso delle perlustrazioni, le truppe hanno rilevato la presenza di tunnel usati dai terroristi per condurre attacchi nella zona.

Le forze irachene hanno riconquistato Hawija lo scorso settembre, come parte di un'operazione militare su vasta scala per riconquistare le aree occupate dai terroristi dal 2014. Il 9 dicembre, il primo ministro Al-Abadi aveva confermato la sconfitta del gruppo islamista su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, secondo i dati della Missione di Assistenza delle Nazioni Unite in Iraq (UNAMI), nell'ultimo mese, almeno 94 civili sono stati uccisi e 163 sono rimasti feriti in atti di terrorismo o a seguito di scontri armati.

Cristian D'Aiello

Fonte foto: Today.it