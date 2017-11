Iraq: forte scossa terremoto 7,2 a confine con Iran, "Morti e feriti"

ROMA, 12 NOVEMBRE - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7,2 della scala Richter e' stata avvertita in Iraq, al confine con l'Iran. Secondo quanto riferito dall'Istituto statunitense Usgs, l'epicentro e' stato localizzato a 32 chilometri da Halabjah, nel Kurdistan iracheno.

Secondo il centro di sismografia nazionale il terremoto e' stato di 7,3 gradi e ha colpito l'est dell'Iraq e l'ovest dell'Iran. Secondo il centro di sismografia europeo-mediterraneo, l'intensita' del sisma e' stata invece di 7.6 gradi. L'istituto di studi iraniano ha riferito che l'epicentro del sisma e' stato in Iraq e i centri maggiormente danneggiati in Iran sono le cittadine di Ozgole, Taze' Abad e Bayengan, tutte e tre nella regione di Kermanshah, a maggioranza curda.

In Iraq il terremoto e' stato avvertito nelle citta' di Baghdad, Najaf, Karbala e Mosul; in Iran a Tabriz, Hamedan, Elam, Khorram Abad, Sanandaj e persino nel porto di Bushehr, sul Golfo Persico. Nelle citta' occidentali di Sanandaj e Ghasr-e-Shirin la gente e' fuggita nelle strade a seguito del sisma.



Al momento le agenzie iraniane non hanno per ora notizie di vittime mentre si parla di danni in almeno 8 villaggi.

Il sisma e' stato avvertito anche in Israele, in Kuwait e a Dubai