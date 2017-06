Iraq, Mosul "completamente liberata": l'Isis è "crollato"

MOSUL, 29 GIUGNO – Il ministero della difesa iracheno ha annunciato, attraverso l’emittente Sky News Arabia, che Mosul è stata "completamente liberata dall'Isis", spiegando che "tutti i terroristi Isis sono stati eliminati o cacciati da tutti i quartieri" della città.

La notizia è stata divulgata a seguito della riconquista, da parte delle forze governative di Baghdad, del sito dove sorgeva la moschea di Al Nuri, nella città vecchia di Mosul. La zona controllata dai miliziani dell’Isis dal 2014, quando, proprio da quella moschea, Abu Bakr al-Baghdadi proclamò la rinascita del Califfato. Il generale Abdul Amir Yarallah, in mattinata, aveva annunciato che le forze lealiste irachene "avevano preso il controllo della storica moschea di Al Nuri, del minareto di Hadba e dell'area commerciale di Serchkhana nella Città vecchia di Mosul". "I militanti dell'Isis non hanno avuto altra scelta che arrendersi.

La presenza dell'Isis in Iraq si è conclusa per sempre" è quanto annunciato dalla tv di Stato, e che questo esito mostra che il Califfato è ormai "crollato" come Stato, poiché la propaganda Isil era incentrata sulla creazione uno Stato fondamentalista, in Iraq e Siria.

Immagine da: ilmessaggero.it

Caterina Apicella