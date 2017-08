Irpinia: bus distrutto dalle fiamme, salvi i passeggeri

AVELLINO, 03 AGOSTO – Un autobus che viaggiava sul raccordo Salerno-Avellino ha preso fuoco.

La drammatica vicenda ha avuto luogo questa mattina, quando l’autobus poco prima dell'uscita di Solofra, è stato avvolto dalle fiamme. Sul veicolo viaggiavano i componenti della banda musicale di Gioia del Colle, Bari, in viaggio per raggiungere la località di Baiano, presso Avellino, per un’esibizione. Fortunatamente musicisti sono riusciti ad abbandonare il bus.

Sono stati allertati, con decine di segnalazioni, i vigili del fuoco di Avellino, che giunti sul luogo, hanno spento l’incendio. La circolazione stradale è stata sospesa per permettere le operazioni di soccorso, nonché, per facilitare il recupero del mezzo oramai distrutto.

Immagine da: napoli.repubblica.it

Caterina Apicella