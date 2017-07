Isis conferma la morte di al Baghdadi. Media: "Presto annuncio nome successore"

BAGHDAD, 11 LUGLIO - Tra conferme e smentite, sembrerebbe che l’Isis abbia preso posizione sulla morte di al Baghdadi. Attraverso un breve comunicato, il sedicente Stato Islamico avrebbe infatti confermato la morte del Califfo e pare che a stretto giro verrà annunciato il nome del suo successore.

Secondo quanto diffuso quest'oggi dalla tv irachena Al Sumariya, citando una fonte non precisata, "le autorità di Daesh a Tel Afar - diventata la 'capitale' provvisoria dell'Isis dopo la caduta di Mosul - hanno annunciato la morte di Baghdadi", senza però fornire ulteriori dettagli sulla vicenda e senza spiegare in che modo il Califfo abbia perso la vita. Risulta possibile, sempre secondo la fonte, che "la morte presunta di Baghdadi abbia provocato un colpo di Stato interno, con le rivalità per occupare le più alte cariche nella struttura del gruppo terrorista che hanno portato anche a scontri armati, e la proclamazione del coprifuoco in tutto il distretto".

L'emittente televisiva avrebbe inoltre reso noto che l'annuncio ufficiale dello Stato dei Tagliagole è arrivato dopo che è stato revocato il divieto in città di parlare pubblicamente della morte del Califfo, che sembra sia deceduto due giorni fa.

Nel comunicato dell'Isis si incitano anche i seguaci a seguire le indicazioni del successore di al Baghdadi e si fa loro un appello affinché "continuino sulla via del Jihad, e si tengano al riparto da crisi interne".

Luigi Cacciatori

Immagine da dailymail.co.uk