Isis minaccia Russia 2018: "un massacro come mai prima d'ora"

MOSCA 15 GIUGNO - L' Isis minaccia di colpire i mondiali di calcio che si stanno svolgendo in questi giorni in Russia. Il tabloid inglese Daily Star ha infatti diffuso un video in cui l' Isis annuncia “un massacro come mai prima d’ora” per vendicarsi di Vladimir Putin e della Russia.

Il filmato, realizzato al computer, dura 4 minuti e mostra un drone che sorvola lo stadio di Sochi (uno di quelli in cui si svolgono le partite del mondiale) e gli edifici del villaggio Olimpico colpiti da bombe ed in fiamme. Una voce avverte che gli jihadisti del ramo caucasico starebbero preparando attacchi terroristici. Il filmato si conclude con un militante di Daesh in tuta mimetica e mitra a tracolla e lo stadio di Sochi virtualmente colpito da esplosioni. Il Daily Star ha preferito non pubblicare il video per intero.

Raphael Gluck, esperto del gruppo di monitoraggio Jihadoscope, ha commentato che, anche se la propaganda è «fantasiosa», la minaccia andrebbe presa sul serio: «Il timore dei governi è che prima o poi i droni saranno usati in qualche modo per compiere attacchi terroristici in Occidente». L' Isis in Iraq ha già cominciato ad usare piccoli aerei senza pilota per attaccare le forze governative.

Le autorità russe hanno preso molto seriamente la minaccia e hanno alzato al massimo gli standard di sicurezza.

Fonte immagine: corriere.it

Fabio Di Paolo