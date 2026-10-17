Isola d'Elba, maxi sequestro di droga a Portoferraio: arrestato 43enne
Un'operazione antidroga condotta dai carabinieri della Compagnia di Portoferraio, sull'Isola d'Elba, ha portato all'arresto di un uomo di 43 anni, cittadino straniero, e al sequestro di oltre 2,5 chilogrammi di marijuana, 30 grammi di hashish già suddivisi in dosi, semi di cannabis, un bilancino di precisione e circa 4.200 euro in contanti. L'intervento, avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì scorso, rientra nei controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sull'isola.
Secondo quanto ricostruito, i militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno eseguito mirati servizi di osservazione e successive verifiche presso l'abitazione dell'indagato e all'interno di un'attività di ristorazione da lui gestita. Il locale si trova in una zona frequentata anche da studenti di un vicino istituto scolastico, circostanza che ha destato particolare preoccupazione. Stando ai carabinieri, il quantitativo di droga sequestrato avrebbe consentito di ricavare centinaia di dosi, mentre il denaro contante è stato posto sotto sequestro per ulteriori accertamenti investigativi.
Arresto convalidato dal Tribunale di Livorno
Al termine delle formalità di rito, il 43enne era stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida, che si è svolta ieri presso il Tribunale di Livorno. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo nei confronti dell'indagato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. L'operazione conferma l'attenzione delle forze dell'ordine sul fronte dello spaccio di stupefacenti, soprattutto in un territorio turistico e sensibile come l'Isola d'Elba.
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