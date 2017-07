Israele: Netanyahu convoca il Consiglio di Difesa

TEL AVIV, 24 LUGLIO - I media locali hanno divulgato la notizia che il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, ha deciso di convocare oggi il Consiglio di difesa del governo per una nuova consultazione, la seconda nelle ultime ore, per discutere degli avvenimenti che hanno interessato la Spianata delle Moschee, a Gerusalemme, e la sparatoria presso l’ambasciata di Israele ad Amman, in Giordania.

Inoltre, secondo una fonte politica israeliana, citata dai media, i membri della missione diplomatica sono "intrappolati" nell'ambasciata, poiché le autorità giordane hanno deciso di trattenere i funzionari. I media giordani hanno spiegato che tali procedure sono state poste in essere per permettere agli inquirenti di interrogare i funzionari ed, in particolare, l'addetto alla sicurezza israeliano coinvolto nell'uccisione di due cittadini giordani, tra cui il suo assalitore di origini palestinesi. Il vertice del Consiglio di Difesa avrà inizio alle ore 13.

Immagine da: vnews24.it

Caterina Apicella