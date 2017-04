Israele: detenuti palestinesi iniziano sciopero della fame

GERUSALEMME, 17 APRILE – Su proposta del dirigente di al-Fatah Marwan Barghuti, condannato all'ergastolo, circa 1.300 membri del suo partito reclusi in Israele hanno iniziato oggi uno sciopero della fame ad oltranza per protestare contro le condizioni di detenzione e ottenere una serie di miglioramenti.

Stando a quanto riportato dalla stampa palestinese, la protesta è stata battezzata come 'La battaglia degli stomaci vuoti'. Intanto, il ministro israeliano per la sicurezza interna Ghilad Erdan ha fatto sapere che una serie di misure disciplinari saranno adottate nei confronti di chi sciopera.

Secondo Issa Qaraqe, presidente della Commissione palestinese per le questioni dei detenuti, citato dall'agenzia di stampa Wafa, alla protesta aderiranno almeno 1.500 prigionieri palestinesi. In generale, in Israele sono detenuti circa settemila palestinesi. L'avvio della protesta coincide con la giornata commemorativa del ‘prigioniero politico palestinese’.

Luna Isabella

(foto da mezzo-pieno.it)