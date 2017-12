Israele: raid aerei su Gaza in risposta al lancio di razzi

GERUSALEMME, 14 DICEMBRE - Prese di mira le strutture di Hamas per l'addestramento dei miliziani e i depositi di armi. Da Gaza lanciati una decina di missili da quando Trump ha riconosciuto Gerusalemme capitale d'Israele Israele ha condotto una serie di raid aerei nella Striscia di Gaza in risposta a lanci di gruppi armati palestinesi nella notte tra il 13 e il 14 dicembre. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito strutture usate da Hamas per l'addestramento e come deposito di armi. Le autorita' israeliane hanno anche dichiarato di aver chiuso due valichi di frontiera che uniscono Israele alla striscia di Gaza "per questioni di sicurezza".

Israele non ha reso noto quanto a lungo rimarranno chiusi i valichi di Kerem Shalom ed Erez, utilizzati rispettivamente per l'accesso di merci e di civili. Fonti della sicurezza palestinese hanno anche riferito all'agenzia di stampa turca Anadolu che nella notte Israele ha colpito con raid aerei tre obiettivi militari delle Brigate Ezzedine al-Qassam, l'ala armata del movimento palestinese Hamas. La situazione nei Territori palestinesi si e' rapidamente deteriorata in seguito alla decisione degli Stati Uniti di trasferire l'ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme e di riconoscere la citta' come capitale d'Israele, annunciata dal presidente Donald Trump lo scorso 6 dicembre. Da allora sono morti quattro palestinesi, due a causa degli scontri durante le proteste contro la decisione e due miliziani hanno perso la vita nel corso dei raid aerei israeliani.