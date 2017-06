Istat, 60,5 milioni residenti in Italia: 5 milioni gli stranieri. Continua calo nascite

ROMA, 13 GIUGNO - Nel 'Bilancio demografico nazionale' pubblicato quest'oggi dall'Istat, viene reso noto che in Italia al "31 dicembre 2016 risiedono 60.589.445 persone, di cui più di 5 milioni di cittadinanza straniera, pari all'8,3% dei residenti a livello nazionale (10,6% al Centro-nord, 4,0% nel Mezzogiorno)".

Nel 2016 è proseguita anche la diminuzione dei residenti già riscontrata l'anno precedente. Il saldo complessivo è negativo per 76.106 unità, determinato dalla flessione della popolazione di cittadinanza italiana (96.981 residenti in meno). Tendenza opposta per la popolazione straniera, che aumenta di 20.875 unità.

Nel documento, l'Istituto Nazionale di Statistica diffonde anche il trend negativo che si registra riguardo il numero delle nascite. Continua, infatti, il calo delle nascite in atto dal 2008. Per il secondo anno consecutivo i nati sono meno di mezzo milione (473.438, -12 mila sul 2015), di cui più di 69 mila stranieri (14,7% del totale), anch'essi in diminuzione.

Crescono le acquisizioni di cittadinanza: nel 2016 i nuovi italiani sono più di 200 mila.

L'Istat afferma che "In Italia vi sono circa 200 nazionalità: nella metà dei casi si tratta di cittadini europei (oltre 2,6 milioni). La cittadinanza maggiormente rappresentata è quella rumena (23,2%) seguita da quella albanese (8,9%)". I flussi migratori, sia interni che esterni, sarebbero indirizzati sopratutto nelle regioni del Nord e del Centro Italia.

Luigi Cacciatori

Immagine da avis.it