Istat, aumenta la fiducia di consumatori e imprese a giugno

ROMA, 27 GIUGNO 2017 - Torna a salire la fiducia di consumatori e imprese sulle prospettive dell'economia italiana. L'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha certificato - dopo il calo di maggio - l'aumento di un punto percentuale dell'indice di fiducia dei consumatori, che sale da 105,4 a 106,4, e quello molto più contenuto della fiducia delle imprese, che sale da 106,2 a 106,4.

Per le famiglie, sono stati registrati miglioramenti in tutte le componenti dell'indice di fiducia. In particolare, i progressi più marcati riguardano il clima economico e il clima futuro. Aumentano le aspettative sulla situazione economica del Paese, sulla disoccupazione e sull'aumento dei prezzi.

La fiducia delle imprese, invece, fa registrare prestazioni altalenanti. In particolare, il clima di fiducia aumenta da 106,9 a 107,3 nel settore manifatturiero e da 128,1 a 129,8 nelle costruzioni. Nei servizi, il valore dell'indice si attesta a quota 106 da 105,6. In controtendenza, invece, il settore del commercio al dettaglio dove l'indice diminuisce da 111,1 a 108,9.

Ai massimi il clima di fiducia delle imprese di costruzioni. Il valore registrato dall'Istat a giugno è il più alto da oltre nove anni, da aprile 2008. Nel settore, migliorano i giudizi sugli ordini ma le aspettative sull'occupazione sono in diminuzione.

Daniele Basili

immagine da istat.it