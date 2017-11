ISTAT, disoccupazione in calo rispetto al 2016

ROMA, 30 NOVEMBRE - Crescono gli occupati sull'anno mentre scende il tasso di disoccupazione dei giovani. Lo rileva l'Istat che ha diffuso nuovi dati sul lavoro. Ad ottobre, afferma l’Istat, in Italia gli occupati erano 23.082.000 in calo di 5.000 unità su settembre e in aumento di 246.000 unità su ottobre 2016.

Secondo i dati forniti dall’istituto si può notare come il tasso di disoccupazione tra la fascia di età che va dai 15 ai 64 anni sia rimasto stabile rispetto a settembre al 58,1%, mentre il tasso di occupazione rispetto ad ottobre 2016 è cresciuto di circa il 0,7%. Per quanto riguarda il tasso di inattività, sempre tenendo conto della fascia di età sopra menzionata, è stabile al 34,5% rispetto a settembre ed in calo di 0,3 punti rispetto ad ottobre 2016.

La disoccupazione giovanile, età 15 - 24 anni, a ottobre cala al 34,7% segnando così il livello più basso da giugno 2012. Il tasso di occupazione in questa fascia di età è aumentato del 17%, portando gli occupati tra i 15 ed i 24 anni ad essere 998.000.

Il tasso di disoccupazione - rileva l'istituto - a ottobre è rimasto stabile rispetto a settembre all’11,1%. A ottobre 2016 il tasso di disoccupazione è diminuito di 0,6 punti percentuali. A ottobre i disoccupati erano 2.879.000 in calo di 4.000 unità rispetto a settembre e di 140.000 unità rispetto a ottobre 2016.

Fonte immagine: www.wallstreetitalia.com

Alessio De Angelis