Istat, gravi difficoltà economiche per l\'11,9% degli italiani

ROMA, 19 APRILE - Nessun miglioramento economici rispetto al 2015, secondo alcuni dati Istat l'11,9% delle famiglie italiane vive in gravi difficoltà economiche.

A confermarlo il direttore del dipartimento per la produzione statistica dell'Istat durante la riunione sul Def davanti alle commissioni Bilancio del Parlamento, il quale avrebbe aggiunto che "nonostante il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, nel 2016 non si è osservata una riduzione dell'indicatore di grave deprivazione materiale, corrispondente alla quota di persone in famiglie che sperimentano sintomi di disagio". Aggiungendo inoltre che " secondo i dati provvisori del 2016, tale quota si attesta all'11,9%, sostanzialmente stabile rispetto al 2015".

"I dati longitudinali della Rilevazione sulle forze di lavoro consentono di effettuare un'analisi delle transizioni verso l'occupazione degli individui disoccupati a un anno di distanza", spiega Monducci, aggiungendo che "l'esercizio è stato realizzato per i 25-34enni confrontando i tassi di permanenza e transizioni osservati tra il quarto trimestre 2015 e il quarto trimestre 2016 con quelli degli analoghi periodi dei due anni precedenti".

Secondo i dati raccolti infatti risulterebbe che "Il 21,2% dei 25-34enni disoccupati nel quarto trimestre del 2015 è occupato un anno dopo, il 43,8% risulta ancora disoccupato e il 35% inattivo" . Risulterebbe infatti che il numero di giovani che ha trovato lavoro nel periodo è più bassa sia rispetto a alla quota registrata nello stesso periodo sia dell'anno 2015 (27,9%) sia dell'anno 2014 (24,4%).

Alessia Terzo

Immagine da formiche.net