Istat: in calo il tasso di disoccupazione giovanile

ROMA, 3 APRILE - Il tasso di disoccupazione giovanile è sceso a febbraio di 1,7 punti, fermandosi al 35,2%, ed è ai minimi dall'agosto del 2012. A pubblicare i dati è l’Istat, ricordando che dal conteggio sono esclusi i giovani inattivi, cioè i non occupati che non cercano lavoro, nella maggior parte dei casi perché studenti. Se si guarda al tasso di occupazione nella fascia dei più giovani sono occupati il 16,4% del totale, stabili su gennaio e in aumento di 0,3 punti rispetto a febbraio 2016.

Anche il tasso di disoccupazione generale è in calo: secondo le stime dell'Istituto nazionale di statistica, il tasso di disoccupazione è sceso all'11,5% riportandosi così sui livelli di agosto 2016. Il numero dei disoccupati si attesta a quota 2 milioni 984mila.

Quanto agli inattivi tra i 15 e i 64 anni, la stima, nell'ultimo mese è in crescita: l'aumento si concentra tra gli uomini, mentre calano le donne. Il tasso di inattività è pari al 34,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali su gennaio. Su base annua calano sia i disoccupati (-0,6%, pari a -18 mila) sia gli inattivi (-2,7%, pari a -380 mila).

Maria Minichino



(fonte immagine ilgazzettino.it )