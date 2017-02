Istat: Industria in crescita nel 2016, +1,2%

ROMA, 10 DICEMBRE - Produzione industriale italiana ai massimi dal 2010. Nella media del 2016 la produzione è cresciuta dell'1,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Secondo i dati pubblicati dall'Istat, l'industria con esclusione delle costruzioni ha visto crescere i volumi prodotti del 6,6 per cento annuo a dicembre. Guardando ai dati dell'intero anno corretti per gli effetti di calendario si registra una crescita del 3,7% per i beni strumentali mentre per i beni al consumo la variazione è nulla.



Per quanto riguarda i settori di attività economica, a dicembre 2016 i comparti che registrano la maggiore crescita tendenziale sono quelli della fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+14,9%), della fabbricazione dei mezzi di trasporto (+12,2%). Ottimo lo spunto per le auto: la produzione è aumentata del 9,2% l'anno scorso e nel solo dicembre la produzione di autoveicoli è aumentata del 20,6% su base annua.

Diminuzioni si registrano soltanto nei settori delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-4,1%) e della fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-0,6%) .





Giulia Piemontese

(immagine da: qualenergia.it)