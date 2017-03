Istat: oltre un milione di famiglie italiane senza redditi da lavoro

NAPOLI, 21 MARZO – I dati contenuti nelle tabelle pubblicate dall’Istat, relative all’anno 2016, mostrano che in Italia, rispetto all'anno precedente, sul campo del lavoro e della disoccupazione è cambiato molto poco. Emerge infatti che le famiglie prive di redditi da lavoro sono oltre un milione, questo vuol dire che tantissimi nuclei familiari vivono con redditi non derivanti dal lavoro, come pensioni e rendite varie. Dai dati si evince inoltre che la donna è l'unico soggetto che lavora in 970.000 famiglie perché il marito o il convivente è in cerca di lavoro o inattivo. Le tabelle prendono in considerazione coniugi o conviventi di età compresa tra i 25 e i 64 anni. Ci sono poi 192 mila famiglie monogenitore, dove c'è solo la mamma ed è disoccupata. La cifra è in aumento rispetto all'anno precedente (+5%).

I dati confermano dunque che la disoccupazione è ancora una delle peggiori piaghe italiane, soprattutto al Sud, dove si situano 587mila casi, più della metà. Solo qualche mese fa, l’Istat aveva reso noto che il 40% dei ragazzi attivi tra i 15 e i 24 anni non ha un impiego.

Numeri preoccupanti se confrontati con quelli relativi all'Eurozona. Infatti in Germania, ad esempio, la disoccupazione è calata molto, addirittura oltre le stime, rasentando il 5,9%. Sul fronte disoccupazione peggio del nostro Paese, nell'Ue, sono solo la Grecia e la Spagna.



[foto: alganews.wordpress.com]

Antonella Sica