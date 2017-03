Istat, per l\'Italia ripresa c\'è ma è troppo debole rispetto ai Paesi Ue

ROMA, 3 MARZO - Il quarto trimestre nel 2016 del Pil italiano è aumentato dello 0,2% rispetto al precedente trimestre, con un risultato del +1% rispetto al trimestre del 2015. Il dato, corretto per via di calendario e destagionalizzazione, non riesce a nascondere il netto calo dell’economia italiana rispetto al 2008.

Siamo dunque ancora lontani dai livelli pre-crisi: nonostante la ripresa degli ultimi due anni, il livello economico del Belpaese risulterebbe inferiore del 7% rispetto al 2008 e solo nel 2016 ha superato quello del 2000. Dati che fanno riflettere, presentati stamane a Roma dall’Istituto di statistica nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi.

Basti tracciare un parallelo rispetto agli stati Ue: «In Spagna il recupero è quasi completo, mentre Francia e Germania, che già nel 2011 avevano recuperato i livelli pre-crisi, segnano progressi rispettivamente di oltre il 4% e di quasi l’8%» - si legge nel documento.

