Istat, Pil ancora in crescita: +0,2% su mese, +0,8% su anno

ROMA, 16 MAGGIO 2017 - Arrivano buone notizie per l'economia italiana, che sembrerebbe dare nuovi flebili segnali di ripresa. L'Istat - l'Istituto Nazionale di Statistica - ha diffuso oggi le stime preliminari sul Pil, registrando un aumento dello 0,2% nel primo trimestre del 2017 e dello 0,8% rispetto al primo trimestre del 2016. Ad oggi, la variazione acquisita per il 2017 è pari a +0,6%.

I dati tengono conto che il primo trimestre di quest'anno ha avuto due giornate lavorative in più, sia rispetto al trimestre precedente che al primo trimestre del 2016. Nel IV trimestre del 2016, il Pil era cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua.

La variazione congiunturale - spiegano in una nota - è la sintesi di una diminuzione del valore aggiunto nel comparto dell'industria e di un aumento sia in quello dell'agricoltura, sia in quello dei servizi. Dal lato della domanda, vi è un contributo positivo della componente nazionale (al lordo delle scorte) e un apporto negativo della componente estera netta.

Nello stesso periodo - rileva ancora l'Istat - il Pil è aumentato in termini congiunturali dello 0,6% in Germania, dello 0,3% in Francia e nel Regno Unito, dello 0,2% negli Stati Uniti. In termini tendenziali, si è registrato un aumento del 2,1% nel Regno Unito, dell'1,9% negli Stati Uniti, dell'1,7% in Germania e dello 0,8% in Francia.

Daniele Basili

immagine da istat.it