Istat, Pil: variazione annua 2016 pari a +0,9%

ROMA, 14 FEBBRAIO - L'Istituto Nazionale di Statistica ha pubblicato nella mattinata della giornata odierna la stima preliminare del Pil. Secondo quanto si apprende, nel 2016 il PIL corretto per gli effetti di calendario è aumentato dell'1,0%. La variazione annua del PIL stimata sui dati trimestrali grezzi è invece pari a +0,9% (nel 2016 vi sono state due giornate lavorative in meno rispetto al 2015).

Nella nota viene precisato, inoltre, che "nel quarto trimestre del 2016 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2010, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1,1% nei confronti del quarto trimestre del 2015".

Passando ad un'analisi su ciò che è accaduto al Pil di altre nazioni, l'Istat sottolinea che nello stesso periodo di riferimento "il PIL è aumentato in termini congiunturali dello 0,5% negli Stati Uniti, dello 0,6% nel Regno Unito e dello 0,4% in Francia. In termini tendenziali, la crescita è stata del 2,2% nel Regno Unito, dell'1,9% negli Stati Uniti e dell'1,1% in Francia".

La variazione acquisita del Pil per il 2017 è pari a +0,3%. Lo calcola l'Istat in base alle stime preliminari sull'andamento dell'economia italiana nel 2016. La crescita acquisita è quella che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno.

Luigi Cacciatori

Immagine da ilgazzettino.it