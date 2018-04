Istituto comprensivo Catanzaro EST: "Naca 2018"

Venerdì 30 marzo ore 18,30: Nella suggestiva riproduzione votiva e costumistica della Passione di Cristo prende avvio dal Portale principale della chiesa del SS Rosario la " Naca ", secolare processione a carattere storico e popolare, anche nell' accezione, processione cui confluiscono le confraternite religiose della città simulando il percorso del Calvario di Cristo.

Quest’anno in collaborazione sinergica con l’Associazione Universo minori, l’Istituto comprensivo Catanzaro EST, che annovera fra i suoi plessi anche le storiche scuole Mazzini e Maddalena, ha preso parte all’evento religioso di non facile organigramma e di strutturata complessità organizzativa. Per la cornice di storico patrimonio culturale che le scuole Primaria Maddalena e Secondaria di primo grado G. Mazzini ancora rappresentano, una corposa rappresentanza di alunni è stata affiliata alla Arciconfraternita del SS. Rosario, sfilando in tunica bianca e precedendo il percorso delle varie circoscrizioni con l’emblema del gonfalone di appartenenza.

La presenza alla "Naca " degli alunni e dei docenti che li hanno seguiti ed accompagnati ha significato a primo, tempestivo impatto, l’evocazione di un passato importante, nel quale si sono specchiate, fluide e chiare ancora, le vite di quanti assistevano all’evento, presenti molti ex scolari. Questi uomini e donne adulte, professionisti e genitori, immersi nell’atmosfera sacrale ed evocativa dell’antico rito cittadino, hanno rivissuto il processo circolare dell’esistenza umana negli alunni di oggi. Ed è proprio ad essi che va la nostra attenzione: la partecipazione ha senza dubbio coinvolto la dimensione etico - religiosa di alunni e docenti ma, in proiezione, ha valorizzato enormemente quel patrimonio culturale disseminato e consolidato in formazione scolastica.

Quel gonfalone innalzato è stato il segno dell’attenzione alla dimensione spirituale per la formazione dei futuri cittadini ed insieme testimonianza di un sentimento vivo ed attuale : come riflessione sulla propria appartenenza ad una identità storico-culturale e riferimento fermo e incisivo a tale matrice di crescita, con la consapevolezza di esserne eredi .



Notizia segnalata da Docente ref. I.C. Catanzaro Est (M.C. Severino)