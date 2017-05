Istituto tumori Pascale sotto inchiesta presunto busisness per superare i tempi d\'attesa

NAPOLI, 6 MAGGIO - Inchiesta della Procura di Napoli sull'Istituto tumori Pascale. Le indagini sono coordinate dal piemme Graziella Arcomede della procura partenopea.

Due le ipotesi di reato: concussione e peculato.

L'inchiesta è, dunque, sulla gestione dei tumori al seno, sugli interventi e anche sulle condizioni di lavoro tra disponibilità pubbliche e opportunità di operazioni in regime di intramoenia. Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. I carabinieri sono tornati nell'ospedale partenopeo per ulteriori verifiche volte ad accertare se ci siano state esercitate o meno pressioni verso possibili soluzioni a pagamento.

I carabinieri del Nas hanno sentito alcuni pazienti e medici, visionato registri e documenti. Non è la prima indagine sul Pascale: tre mesi fa furono arrestati il primario Francesco Izzo e la moglie al termine di una indagine sull'acquisto di strumenti da alcune ditte private.

Laura Carrara

Fonte foto: istitutotumori.mi.it