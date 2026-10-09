Italia e Francia rafforzano la cooperazione bilaterale nella sicurezza

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Si è tenuta a Roma la terza riunione della Cabina di regia tra Italia e Francia, istituita nell'ambito del trattato di Cooperazione bilaterale rafforzata, noto come Trattato del Quirinale, firmato dai presidenti della Repubblica il 26 novembre 2021 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2023. L'incontro, ospitato presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, ha avuto come obiettivo principale l'analisi delle minacce e delle sfide comuni in materia di sicurezza e l'individuazione dei settori in cui intensificare la cooperazione strategica.

Apertura dei lavori e delegazioni presenti

La sessione di apertura è stata introdotta dal vice capo della Polizia Giancarlo Di Vincenzo e dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia, Annunziato Vardè. La delegazione francese ha risposto con il saluto del generale di divisione William De Meyer, vice capo della Direzione della cooperazione internazionale di sicurezza (Dcis). L'organizzazione dell'evento è stata curata dal Servizio relazioni internazionali dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

Temi affrontati

Nel corso della riunione sono state discusse diverse tematiche di interesse comune, tra cui:

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Inoltre, sono stati affrontati i temi della cooperazione transfrontaliera e della pianificazione dei prossimi Giochi olimpici invernali che si svolgeranno in Francia nel 2030.

Partecipanti e prospettive

All'incontro hanno preso parte numerosi speaker ed esperti del settore. Per la parte italiana erano presenti rappresentanti del Dipartimento della pubblica sicurezza, dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. L'evento ha rappresentato un'importante occasione per discutere le comuni tematiche securitarie e per individuare concreti avanzamenti operativi, nell'ottica di una sempre maggiore collaborazione tra i due Paesi.