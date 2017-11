Italia, il maltempo colpisce anche Emilia e Toscana

ROMA, 13 NOVEMBRE - Il maltempo ha colpito l’Italia da qualche giorno, soprattutto portando piogge e forte vento seguito da nevicate intense a quote collinari al Nord oltre che in Emilia-Romagna e Toscana.

Temporali e bora sulla costa triestina, con raffiche fino a cento km/h; neve in Carnia a partire dai 500-600 metri; una casa parzialmente scoperchiata dal vento in Friuli, a Malnisio di Montereale Valcellina (Pordenone). Le nevicate dovrebbero raggiungere anche la zona del Carso triestino, a partire dai 300 metri di quota.

La capitale è stata colpita da forti raffiche di vento che hanno causato la caduta di alcuni alberi, in particolare un tratto di Viale Parioli è stato chiuso al traffico fino alle 8.30 a causa di un albero crollato su un auto in sosta. A Maccarese sono caduti due grossi rami, uno è finito su una vettura danneggiandola.Ad Ostia ad allarmare è la forte mareggiata, soprattutto in quelle zone dove la costa da tempo è alle prese con l’erosione.

I fenomeni meteo potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata allerta gialla in Emilia Romagna sulla pianura emiliana centrale e orientale e sulla costa del Ferrarese, sulle Marche centro settentrionali, in Friuli Venezia Giulia sul Bacino di Levante-Carso, su tutta la Campania, in Calabria sul Versante Tirrenico Centrale e Settentrionale e sulla Basilicata occidentale.

