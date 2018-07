Italia: rivedere le regole dell\'operazione Sophia sugli sbarchi

BRUXELLES, 19 LUGLIO - Stando alle parole della una portavoce del Servizio Europeo di Azione Esterno, Mija Kocijancic, alla riunione del Comitato Politico e di Sicureza (Cops) in programma ieri a Bruxelles l’Italia avrebbe dichiarato che "non intende più applicare le regole attuali sugli sbarchi per gli asset di Sophia", e avrebbere anche richiesto “la revisione di tutto il piano operativo".

A detta della portavoce, "il giusto forum per discutere questo è nel contesto della strategic review dell'operazione Sophia", che l'Alto rappresentante, Federica Mogherini, ha chiesto di fissare il prima possibile. Per ora "l'Italia non ha ancora formalizzato la sua domanda, ma ci saranno ancora discussioni su questo tema al Cops".

L'annuncio del nostro paese, tuttavia, non avrebbe ricevuto gradimento da parte degli altri membri Ue e l'Italia si sarebbe trovata isolata sulle sue posizioni.

Nelle conclusioni della riunione svoltasi ieri gli altri paesi Ue hanno espresso una “forte preoccupazione” per la presa di posizione dell’Italia e per le sue conseguenze legali ed operative. Domani è prevista una nuova riunione del Cops per decidere su come procedere.

La missione EuNavFor Med, chiamata anche Operazione Sophia, dal nome di una bambina nata da donna somala su una delle sue navi, è partita nel 2015 e ha come obiettivo, secondo il Consiglio europeo, "adottare misure sistematiche per individuare, fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai trafficanti di esseri umani nel pieno rispetto del diritto internazionale”.

La Missione, che ha sede a Roma, pur non essendo nata con questo fine, negli anni ha portato soccorso a migliaia di persone e per questo ha ricevuto delle critiche; ad esempio nel 2017 un rapporto della Camera dei Lord, come riportato dal Daily Mail, la accusò di essere una "calamita per migranti".

Fonte immagine: lagazzettasiracusana.it

Fabio Di Paolo