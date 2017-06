Italia - San Marino 8-0. Buon test per gli azzurri, tripletta di Lapadula

EMPOLI, 1 GIUGNO - Otto gol e tante buone indicazioni per Giampiero Ventura nell’amichevole della Nazionale contro San Marino. È un’Italia sperimentale quella scesa in campo nell’amichevole di Empoli, con Ventura che fa esordire tanti volti nuovi. A cominciare da Scuffet in porta fino all’esordio del figlio d’arte, Federico Chiesa.

Quattro gol per tempo per gli azzurri, che vanno in vantaggio al 10’ grazie al colpo di testa della serata, Gianluca Lapadula. I tanti giovani scesi in campo provano a sfruttare al meglio la chance concessa dal ct e al 20’ sono già sul 4-0. Ferrari, dopo la salvezza del suo Crotone si fa un altro regalo e su angolo di Baselli anticipa tutti e firma il raddoppio al 13’ mentre tre minuti dopo arriva il Tris di Petagna, bravo a sfruttare un errore della difesa. Passano altri quattro minuti e Berarrdi confeziona a Lapadula l’assist che vale il poker degli azzurri e la doppietta dell’attaccante del Milan.

Nella ripresa spazio a Falcinelli, Politano, Cataldi e Pellegrini e l'Italia torna a premere sull’acceleratore. Dopo appena 3' arriva il 5-0, realizzato da Caldara, smarcato in area da Conti sugli sviluppi di un angolo. Al 50' Lapadula firma la tripletta con un lob dal limite che scavalca Simoncini, subentrato a Bendettini. Politano, al 58’, realizza il gol più bello della serata: l’attaccante del Sassuolo vede il portiere di San Marino leggermente fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto perfetto a cui applaude anche Ventura. L’8-0 che chiude il match arriva con un autogol di Bonini, figlio dell’ex gloria della Juventus, che interviene in maniera maldestra su un cross di Politano e batte il proprio portiere. Tra una settimana altra amichevole per gli azzurri, questa volta contro il più temibile Uruguay.

Italia: Scuffet; Conti (25' st Biraghi), Caldara , G. Ferrari, D'Ambrosio; Baselli (1' st Pellegrini), Gagliardini (1' st Cataldi); Berardi (1' st Politano), Petagna (1' st Falcinelli), Lapadula, Chiesa, (18' st Caprari).

A disp.: Gollini, Calabria, Ceccherini, A. Ferrari. All.: Ventura

San Marino: Benedettini (1' st Simoncini); Cesarini (18' st Bonini), Cevoli (26' st Mazza), Biordi (42' st Stefanelli), Brolli; Golinucci, Cervellini; Hirsch, Vitaioli (18' st Zafferani), Tosi (11' st Della Valle); Rinaldi.

A disp.: Manzaroli, Palazzi, Tomassini. All.: Manzaroli

Marcatori: 10', 20' e 5' st Lapadula (I), 14' Ferrari (I), 16' Petagna (I), 3' st Caldara (I), 13' st Politano (I), 20' st aut. Bonini (S)

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine goal.com)