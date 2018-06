Italia, un giovane su quattro non studia nÃ¨ lavora

UDINE, 16 GIUGNO – Un giovane su 4, di età compresa fra i 18 e i 24 anni, non era né occupato né stava studiando nel 2017. È la percentuale più alta di tutta l’Europa, da quanto emerge da uno studio Eurostat.



La percentuale di Neet (giovani che non stanno lavorando e neppure studiando) in Italia è del 25,7%, ben tre punti percentuali sopra la seconda classificata – Cipro - che si ferma a 22,7%. Seguono poi Grecia (21,4%), Croazia (20,2%), Romania (19,3%) e Bulgaria (18,6%).



Un tasso superiore al 15% è stato registrato anche in Spagna (17,1%), seguita da Francia (15,6%) e Slovacchia (15,3%). Al contrario, la percentuale più bassa di Neet si registra nei Paesi Bassi (5,3%), davanti a Slovenia (8%), Austria (8,1%), Lussemburgo e Svezia (entrambi a 8,2%), Repubblica Ceca (8,3 %), Malta (8,5%), Germania (8,6%) e Danimarca (9,2%).



Dei 38 milioni di giovani presenti in Unione Europea il 40,4% studia, il 27,4% lavora, il 17,4% è in alternanza studio-lavoro mentre il 14,3% è catalogato come Neet (circa 5,5 milioni), numero in calo rispetto al 17% del 2012.

De Rosa Danilo