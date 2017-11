Italiani in Canada, Roberto Michelutti coordinatore MAIE a Windsor

ROMA 15 NOVEMBRE - Roberto Michelutti è il nuovo coordinatore MAIE nella città di Windsor, Canada. Michelutti è stato nominato dalla coordinatrice nazionale del MAIE in terra canadese, Giovanna Giordano, che è anche presidente del Comites di Montreal.

Nato in Friuli Venezia Giulia nel 1955, Roberto Michelutti è da sempre molto attivo nell’ambito dell’associazionismo italiano locale, che rappresenta il forte legame della comunità con le proprie radici.“Assumo questo incarico perché attraverso il MAIE desidero dare voce alla comunità italiana di Windsor, una comunità dinamica, spesso dimenticata dall’Italia”, ha affermato Michelutti, che poi ha aggiunto: “Il MAIE rappresenta un’alternativa per gli italiani nel mondo rispetto ai partiti tradizionali che, a mio avviso, sono completamente staccati dalle varie realtà in cui vivono i nostri connazionali nei rispettivi paesi di residenza”.Giovanna Giordano da parte sua ha sottolineato come “in Canada il Movimento Associativo Italiani all’Estero sta costruendo il proprio network partendo dalle persone più vicine e presenti sul territorio. Grande è la forza di un movimento autonomo dalla partitocrazia romana e coerente nella difesa dei diritti degli italiani nel mondo, un movimento prima di tutto culturale – ha evidenziato la coordinatrice nazionale del MAIE – che conquista un numero sempre più ampio di persone. Con i grandi numeri – ha concluso Giovanna Giordano -, il potere contrattuale di chi vuole migliorare le proprie condizioni aumenta e risolve. I nostri connazionali del mondo sono pronti per il cambiamento e decisi a sostenere convintamente il MAIE, perchè lo riconoscono come l’unico movimento che li rappresenta davvero”.Auguri di buon lavoro a Roberto Michelutti da parte di tutta la squadra del MAIE Nord e Centro America.