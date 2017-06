Italiano ucciso a Londra, fermata una donna

LONDRA, 28 GIUGNO - Ci sono delle novità sul caso della morte di Pietro S., il sardo di ventitré anni trovato morto nel suo appartamento di Londra nel quartiere Canning Town. Una donna è stata arrestata dalla polizia e adesso, secondo le prime notizie diffuse, è stata portata alla stazione di East London.

Ancora non sono state diffuse le notizie sul motivo per cui proprio quella donna sia stata arrestata, ma probabilmente nelle prossime ore la polizia potrebbe dare ulteriori spiegazioni. Sembra però che la donna in questione sia la sua coincquilina che ha chiamato la polizia che ha poi fatto perdere le sue tracce.

Oggi pomeriggio si terrà l'autopsia sul corpo di Pietro, mentre la famiglia si tiene in contatto con il consolato italiano di Londra per conoscere gli sviluppi del caso.

Le ipotesi più gettonate rimangono quelle della rapina finita male.

Chiara Fossati

immagine da limprontalaquila.it