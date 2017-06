Italiano ucciso a Londra, venticinquenne accusata confessa l\'omicidio

LONDRA, 29 GIUGNO - Hasna Begum, venticinquenne originaria del Bangladesh accusata dell'omicidio di Pietro Sanna, ha confessato: è stata lei ad accoltellare a morte il ragazzo nella notte del 26 giugno a Londra.

Scotland Yard aveva riferito ieri via Twitter dell'atto formale di accusa nei confronti della ragazza, che sarebbe dovuta comparire dinanzi a un giudice per la convalida dell'arresto. Naturalmente gli scenari adesso cambiano, sebbene non sia ancora chiaro il movente dell'assassinio. Begum, indicata nei giorni scorsi da alcuni media del Regno Unito come coinquilina di Sanna e da altri come vicina di casa, era stata arrestata poco dopo l'omicidio.

Il ragazzo, vittima di “un attacco feroce e brutale” - come lo ha definito Gary Holmes, capo della squadra omicidi di Scotland Yard – viveva a Londra da due anni con il fratello ed era originario di Nuoro.

