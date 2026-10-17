Italy Tour 2026 M.S.S.M. feat. Frank McComb: giovedì 5 novembre allo Spazio Webo di Pesaro

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Un appuntamento internazionale tra soul, jazz, funk e R&B, con un’attenzione speciale alle nuove generazioni di musicisti del territorio.

Giovedì 5 novembre, alle ore 21:15, lo Spazio Webo di Pesaro ospita una tappa del tour italiano di M.S.S.M. feat. Frank McComb, progetto che riunisce quattro musicisti di grande esperienza internazionale: Frank McComb, Marcello Sutera, Donato Sensini e Francesco Mendolia.

La serata vedrà inoltre la partecipazione degli special guest Enrico Montanaro e Luca Mattioni, in un appuntamento che si avvale del supporto dell’Associazione culturale Seventy Mood, della Free Music Foundation – Associazione culturale e delle realtà associative del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la musica dal vivo e creare nuove occasioni di incontro e crescita per i giovani musicisti pesaresi.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

Assoluto protagonista della serata sarà Frank McComb, cantante, pianista e compositore statunitense, apprezzato interprete della scena soul e jazz internazionale, che nel corso della sua carriera ha collaborato con artisti del calibro di Prince, Chaka Khan e George Duke.

Al suo fianco, Marcello Sutera al basso, Donato Sensini al sassofono e Francesco Mendolia alla batteria, musicisti con importanti esperienze discografiche e live in Italia e all’estero.

Il progetto M.S.S.M. nasce dall’incontro di quattro personalità artistiche differenti, unite dalla passione per il soul, il jazz, il funk e l’R&B. Il risultato è uno spettacolo dinamico e coinvolgente, nel quale composizioni originali, groove, interplay e improvvisazione si fondono in un linguaggio musicale contemporaneo.

A seguire, una grande jam session: musicisti e ospiti si ritroveranno sul palco per dare vita a un momento di condivisione musicale, improvvisazione ed energia, celebrando lo spirito più autentico della musica dal vivo. Un’occasione speciale anche per favorire l’incontro tra professionisti affermati e musicisti del territorio.

“Il sostegno delle realtà associative del territorio rappresenta un elemento centrale dell’iniziativa. L’evento non si limita a portare a Pesaro un progetto di respiro internazionale e un concerto di alto livello, ma vuole anche creare un’occasione significativa per i giovani musicisti locali, favorendo l’incontro con artisti affermati e offrendo nuovi stimoli per la crescita musicale e professionale” – spiegano i quattro musicisti.

“La collaborazione tra musicisti, associazioni culturali e nuove generazioni testimonia l’importanza di costruire reti sul territorio, sostenendo la diffusione della cultura musicale e creando opportunità concrete per chi desidera intraprendere un percorso artistico. Un’occasione per vivere la grande musica internazionale, condividere la passione per il jazz, il soul e il funk e investire nel talento delle nuove generazioni” – concludono.

Prevendite aperte su LiveTicket: Biglietti M.S.S.M. - LIVE IN CONCERT