Ius Soli, Alfano: "AP voterà sì"

ROMA, 20 GIUGNO - All'esame definitivo del Senato sullo ius soli, Alternativa Popolare voterà sì. A riferirlo è il suo presidente Angelino Alfano, che sottolinea anche che non si tratterà di un sì per evitare una crisi di governo.

“È un sì che abbiamo già dato alla Camera quando la crisi di governo era un'ipotesi lontanissima. Voteremo sì anche in Senato, proponendo dei correttivi”. Coerenza, è quella che predica il ministro degli Esteri, aggiungendo che “se si vogliono evitare razzismo e xenofobia, bisogna agire con grande equilibrio e prudenza sui temi dell'integrazione”. Equilibrio e prudenza che, secondo Alfano, l'Italia ha saputo trovare nella gestione del fenomeno immigrazione, “tra sicurezza e solidità”.

Fiducia al tema dello ius soli, dunque, ma non in maniera incondizionata: “È un tema che risponde a una domanda esistente – aggiunge il leader di AP - Anni fa ho detto che l'Italia non può diventare un'immensa sala parto e io lavoro perchè questo non succeda”. Parole chiare, quelle di Alfano, conscio di poter fungere da ago della bilancia, in vista di una battaglia che si preannuncia aspra e con i voti sul filo.

Claudio Canzone

Fonte foto: liberoquotidiano.it