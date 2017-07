IUS SOLI: lavori del Senato interdetti per due giorni per il leghista Centinaio

ROMA, 6 LUGLIO - Interdizione di partecipare ai lavori del Senato per due giorni di seduta.

È questa la sanzione decisa all’unanimità dal Consiglio di presidenza del Senato per il capogruppo della Lega Gianmarco Centinaio per i disordini che ci sono stati in Aula il 16 giugno scorso contro il ddl per lo Ius soli.

Il Consiglio della presidenza“Deplora in modo fermo tutte le condotte poste in essere dai senatori che hanno turbato l'ordine dei lavori ed assunto atteggiamenti e usi di linguaggio censurabile verso l'istituzione, la presidenza e un caogruppo della Camera dei deputati" e irrogato con un voto all'unanimità le seguenti sanzioni: censura per i senatori Calderoli e Volpi; censura e un giorni di interdizione di partecipare ai lavori del Senato per i senatori Arrigoni, Consiglio, Crosio, Divina e Tosato.

Da parte dei parlamentari leghisti ci fu una veemente protesta e una sorta di “assalto” ai banchi del governo controlo lo IUS SOLI. A farne le spese fu la ministra Fedeli, che rimase leggermente contusa, e lo stesso capogruppo leghista Centinaio,finito con le dita steccate e la mano gonfia.

Fonte immagine:immagini.quotidiano.net

Alessia Panariello