Ius soli: Lupi, se Pd ha fretta si discuta in Aula senza fiducia

ROMA, 11 LUGLIO - "Non c'è alcun bisogno della fiducia per la legge sullo ius soli, non è argomento sul quale sia impegnato il governo". Questa la dichiarazione di Maurizio Lupi, presidente dei deputati di Alternativa popolare.

Ancora: "Se il Partito democratico ritiene che questa legge vada approvata entro la fine di luglio, come dichiarano alcuni suoi esponenti, ha una strada molto semplice da percorrere, come si fa in tutte le democrazie parlamentari, l'Aula del Parlamento: se ritiene che questo provvedimento sia più urgente del decreto sulle banche, del decreto sui vaccini, del ddl sulla concorrenza, del decreto sul Sud, della legge Europea, del nuovo codice antimafia, tutti provvedimenti ora all'attenzione del Parlamento, non scarichi questa sua legittima volontà politica sul governo e sulla maggioranza, affronti la discussione dell'Aula, ci confronteremo nel merito e sugli emendamenti senza preclusione alcuna", conclude Lupi.

Emanuela Salerno

Fonte immagine: www.corrispondenzaromana.it