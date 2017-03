Jarabe De Palo, esce oggi il doppio album 50 PALOS

[Riceviamo e pubblichiamo]

TORINO, 17 MARZO - Oggi, venerdì 17 marzo, esce “50 PALOS” (in uscita in Italia per Carosello Records), il nuovo progetto discografico che celebra i 50 anni di Pau Donés, leader e fondatore degli Jarabe de Palo e i 20 anni di carriera della band. Un DOPPIO ALBUM contenente i pezzi più celebri del gruppo come La Flaca, Bonito e Dipende, reinterpretati in una nuova veste piano, archi e voce. I nuovi arrangiamenti nascono dalla voglia di mostrare i brani nella loro essenza, per lasciare spazio alle sottigliezze e all’immaginazione, per presentarle al pubblico nel loro stato più puro.

Nell’album Pau ha scelto di collaborare con importanti artisti italiani che stima particolarmente: è nato così il duetto con KEKKO SILVESTRE dei MODÁ per il primo singolo “Fumo”. Con NOEMI, Pau ha scelto di riproporre “Mi piace come sei”, nota al pubblico nella versione cantata insieme a Niccolò Fabi. Infine le nuove versioni di due delle sue più grandi hit: “Dipende” insieme a FRANCESCO RENGA e “Bonito” con LORENZOJOVANOTTI, legato a Pau da una lunga amicizia.

Questa la tracklist del doppio album:

DISCO 1:“Fumo” feat. KEKKO SILVESTRE, “Grita”, “Tiempo”, “Dipende” feat. FRANCESCO RENGA, “Estamos prohibidos”, “Agua”, “Dos días en la vida”, “Mama”, “La flaca”, “No te duermas”, “Tú me hacías sonreír”

DISCO 2:“Mucho más mucho mejor”, “Dicen”, “Mi piace come sei” feat. NOEMI, “Completo incompleto”, “El lado oscuro”, “Bonito” feat. JOVANOTTI, “¡Yep!”, “Que bueno”, “Déjame vivir”, “Te miro y tiemblo”, “Hoy no soy yo”



Apripista dell’album è singolo “FUMO” feat. KEKKO SILVESTRE, brano attualmente in rotazione radiofonica.

Così Pau Donés commenta il brano:

“Un’intera vita passata a scrivere canzoni d'amore, e neanche una dedicata ad uno dei miei più grandi amori: la vita.

Non era una buona giornata, anzi, il contrario.

Mi svegliai e mi mancava: per un momento, come mi era già successo in precedenza con alcuni dei miei grandi amori, sentii che la vita mi stava abbandonando.

Come faccio solitamente in queste occasioni, presi carta e penna e le scrissi una canzone; credo una fra le canzoni d’amore più belle e sentite che abbia mai scritto; di quelle che nascono impulsivamente, che mentre le scrivi ti commuovono, che quando le canti ti si annoda la gola. È di compleanni che si parla, “Fumo” è un regalo.”

Gli Jarabe De Palo sono pronti a suonare dal vivo nel “50 PALOS” TOUR, una serie di concerti nei teatri di tutto il mondo: dagli USA all’Europa passando per Messico, Argentina, Perù, Cile, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, Porto Rico e Repubblica Dominicana.

Annunciata la prima data italiana il 14 luglio all’Arena Flegrea di Napoli con il tour “20 ANOS”, una festa per celebrare i 20 anni di carriera e successi della band, prodotta da Vertigomusic.



In uscita a fine aprile 2017 anche l’autobiografia 50 PALOS di Pau Donés, pubblicata in Italia per De Agostini.



Pau Donés, membro e cantante del gruppo Jarabe de Palo, è nato a Barcellona 50 anni fa. La storia personale di ognuno viene caratterizzata dalle avventure e disavventure che ci si trova ad affrontare nella vita. Si può anche dire che, per citare Jarabe de Palo, “nella vita si impara dalle bastonate”. Nella vita di Donés, come nella vita di tutti, di avventure e disavventure ce ne sono state molte. A differenza di altri però, nella sua vita molte di queste vicende hanno preso la forma di canzoni, così, canzone dopo canzone, la storia dei Jarabe de Palo è stata scritta.

Giuseppe Barone

Carosello Records