John Lennon, all\'asta l\'album firmato al suo killer

CALIFORNIA, 6 MARZO- Un cimelio dell'ex Beatle John Lennon è in vendita: per 1,35 milioni di dollari (circa 1,27 milioni di euro), è possibile aggiudicarsi l'album che Lennon autografò a Mark David Chapman, l'uomo che cinque ore dopo lo uccise di fronte alla sua residenza di New York, l'8 dicembre 1980.

Il disco in questione è Double Fantasy, settimo e ultimo lavoro solista di Lennon che segnò il suo ritorno alla musica dopo un periodo di stop dovuto alla nascita del secondogenito Sean. Ad offrire la possibilità di acquistarlo è la casa d'aste californiana Moments in Time (momentsintime.com), specializzata nella vendita di reperti appartenenti a personaggi famosi.

Dopo la morte di Lennon, freddato da 4 colpi di pistola, la copia di Double Fantasy recante le impronte di Chapman fu ritrovata da un giardiniere in un vaso di fiori davanti al cancello del Dakota, il palazzo di Manhattan in cui l'artista di Liverpool viveva insieme alla moglie Yoko Ono. Nel 1999 il possessore decise poi di venderlo ad un acquirente privato, proprio attraverso Moments in Time.

Ora, tramite la stessa piattaforma, l'album è pronto a passare in nuove mani.

Marta Pietrosanti

foto: ansa.it